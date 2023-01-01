Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P AMD Ryzen 5 Pro 6650U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6721 vs 5778 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6721 vs 5778 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (704 и 925 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.6 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм Площадь 925 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.7% Боковые рамки 8.6 мм 5.8 мм Цвета Черный, Серий Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34 дБ 42.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1393:1 1100:1 Цветовой охват sRGB 100% 63.6% Охват Adobe RGB 80.5% 44.1% Охват DCI-P3 80.1% 42.6% Время отклика 22 мс 25 мс Максимальная яркость ThinkPad T16 +33% 400 нит IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 52.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм 350 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1400 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 512 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad T16 +89% 2.703 терафлопс IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.1 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.