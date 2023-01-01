Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч - 56.6 Вт*ч 75.4 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P AMD Ryzen 5 Pro 6650U - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Легче – весит на 250 граммов меньше (1.64 и 1.89 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.64 и 1.89 кг) Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7407 vs 6721 баллов

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7407 vs 6721 баллов Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (56.6 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.89 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 251 x 17.9 мм Площадь 925 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~83.1% Боковые рамки 8.6 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий, Синий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1393:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 80.5% - Охват DCI-P3 80.1% - Время отклика 22 мс - Максимальная яркость ThinkPad T16 +33% 400 нит IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 56.6 Вт*ч 75.4 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkPad T16 +92% 2.703 терафлопс IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.