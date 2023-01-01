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Lenovo ThinkPad T16 против IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)

54 из 100
Lenovo ThinkPad T16
VS
51 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
Lenovo ThinkPad T16
Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 и IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.64 и 1.89 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7407 vs 6721 баллов
  • Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (56.6 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16
vs
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)

Корпус

Вес 1.64 кг 1.89 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 251 x 17.9 мм
Площадь 925 см2 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~83.1%
Боковые рамки 8.6 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серий Серий, Синий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1393:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 80.5% -
Охват DCI-P3 80.1% -
Время отклика 22 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad T16 +33%
400 нит
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 135 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 541 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
ThinkPad T16 +92%
2.703 терафлопс
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 67.7 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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