Lenovo ThinkPad T16 против Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
- Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.64 и 2.49 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
- На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 6767 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 27.5 Вт*ч большей батареей (80 и 52.5 Вт*ч)
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|2.49 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|359.9 x 262.4 x 19.9 мм
|Площадь
|925 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~78.6%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|34 дБ
|54.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1393:1
|1275:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|96.1%
|Охват Adobe RGB
|80.5%
|69.5%
|Охват DCI-P3
|80.1%
|67.3%
|Время отклика
|22 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|0:58 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 / 135 Вт
|230 / 300 Вт
|Вес зарядного устройства
|541 грамм
|1116 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|10
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad T16 +12%
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
6277
8219
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad T16 +4%
1568
Cinebench R23 (многоядерный)
6767
10604
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|48
Производительность GPU
2.703 терафлопс
8.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|75.1 дБ
|72.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 67.7 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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