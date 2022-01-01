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Lenovo ThinkPad T16 против Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)

55 из 100
Lenovo ThinkPad T16
VS
64 из 100
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo ThinkPad T16
Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 и Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.64 и 2.05 кг)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 213-291% больше FPS в играх
  • На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10359 vs 6272 баллов
  • Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16
vs
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)

Корпус

Вес 1.64 кг 2.05 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм
Площадь 925 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~81.1%
Боковые рамки 8.6 мм 6.5 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1393:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 80.5% -
Охват DCI-P3 80.1% -
Время отклика 22 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad T16 +14%
400 нит
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 / 135 Вт 135 / 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 541 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 1800 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1975 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 32 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64
Производительность GPU
ThinkPad T16
2.703 терафлопс
Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +388%
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 48 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 67.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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