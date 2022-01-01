Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч - 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.64 и 2.05 кг)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 213-291% больше FPS в играх

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10359 vs 6272 баллов

Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 2.05 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм Площадь 925 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~81.1% Боковые рамки 8.6 мм 6.5 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1393:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 80.5% - Охват DCI-P3 80.1% - Время отклика 22 мс - Максимальная яркость ThinkPad T16 +14% 400 нит Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 71 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 / 135 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon RX 6800S 8GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 1800 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1975 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU ThinkPad T16 2.703 терафлопс Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD) +388% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 48 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.