Lenovo ThinkPad T16 против Slim 7 (16” AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
60
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
45
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
37
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
80
Оценка NanoReview
54
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
- Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.64 и 2.1 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo Slim 7 (16” AMD)
- Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх
- На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12549 vs 5202 баллов
- Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|2.1 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|356.8 x 247.4 x 17.4 мм
|Площадь
|925 см2
|883 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~84.1%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|34 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1393:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|80.5%
|-
|Охват DCI-P3
|80.1%
|-
|Время отклика
|22 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 135 Вт
|100 / 135 Вт
|Вес зарядного устройства
|541 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad T16 +10%
1624
1480
Geekbench 5 (многоядерный)
6179
Slim 7 (16” AMD) +40%
8639
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad T16 +2%
1527
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
5202
Slim 7 (16” AMD) +141%
12549
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|-
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|75.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 67.7 см
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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