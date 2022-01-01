Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad T16 или ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad T16 против ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

54 из 100
Lenovo ThinkPad T16
VS
63 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16
Lenovo ThinkPad T16
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 71 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad T16 и ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.64 и 1.99 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 5202 баллов
  • Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad T16
vs
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Корпус

Вес 1.64 кг 1.99 кг
Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
Площадь 925 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82.7%
Боковые рамки 8.6 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума 34 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1393:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 80.5% -
Охват DCI-P3 80.1% -
Время отклика 22 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad T16
400 нит
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 135 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 541 грамм 869 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 80 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1065 МГц 900 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1425 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 32 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 48
Производительность GPU
ThinkPad T16
2.703 терафлопс
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +311%
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.1 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 67.7 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) против Lenovo ThinkPad T16
2. Samsung Galaxy Book 2 360 против Lenovo ThinkPad T16
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
4. Dell XPS 17 9720 (2022) против Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
5. Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) против ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
6. Dell Inspiron 16 Plus 7620 против Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) и ThinkPad T16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры