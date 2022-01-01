Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 71 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Легче – весит на 350 граммов меньше (1.64 и 1.99 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

На 93% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 5202 баллов

Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.99 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм Площадь 925 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82.7% Боковые рамки 8.6 мм 5.7 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума 34 дБ 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (165Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1393:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 80.5% - Охват DCI-P3 80.1% - Время отклика 22 мс - Максимальная яркость ThinkPad T16 400 нит ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 135 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 541 грамм 869 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 80 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 900 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1425 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 11.1 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 32 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 48 Производительность GPU ThinkPad T16 2.703 терафлопс ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +311% 11.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75.1 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 67.7 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.