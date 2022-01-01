Lenovo ThinkPad T16 против T14 Gen 2 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5202 vs 4826 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.47 и 1.64 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (747 и 925 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|1.47 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|329 x 227 x 17.9 мм
|Площадь
|925 см2
|747 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~72.3%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|9.6 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|34 дБ
|40.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1393:1
|700:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|95.4%
|Охват Adobe RGB
|80.5%
|65.5%
|Охват DCI-P3
|80.1%
|64.2%
|Время отклика
|22 мс
|42 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 135 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|541 грамм
|363 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad T16 +27%
1624
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad T16 +36%
6179
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad T16 +18%
1527
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad T16 +8%
5202
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|-
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|75.1 дБ
|77.9 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.8 мм
|Размер
|11.5 x 67.7 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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