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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
54 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3072 x 1920
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.12 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (702 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (100 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 226 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.12 кг 2.04 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм
Площадь 702 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~84.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Серый
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 35.4 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:08 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 297 граммов 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1280
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +127%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 4.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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