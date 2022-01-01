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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.12 и 1.65 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 390-532% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 216 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.12 кг 1.65 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 702 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.2%
Боковые рамки 7.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 100% 97.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 40 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +709%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 4.0 4.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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