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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против Dell Alienware x15 R2

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
70 из 100
Dell Alienware x15 R2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Dell Alienware x15 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и Dell Alienware x15 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (1.12 и 2.27 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (702 и 997 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
  • Видеокарта показывает в среднем на 476-649% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 161% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17007 vs 6528 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (87 и 57 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
Alienware x15 R2

Корпус

Вес 1.12 кг 2.27 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
Площадь 702 см2 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~67.3%
Боковые рамки 7.1 мм 7.2 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 35.4 дБ 53 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2067:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 98.6% 100%
Охват Adobe RGB 76.5% -
Охват DCI-P3 74.6% -
Время отклика 35 мс 19 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +67%
500 нит
Alienware x15 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:08 ч. 2:05 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 297 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1467 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1778 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
Alienware x15 R2 +865%
13.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75 дБ 80.2 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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