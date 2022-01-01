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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против Dell G15 5520 (2022)

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Dell G15 5520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 57 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и Dell G15 5520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.12 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (702 и 972 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
G15 5520 (2022)

Корпус

Вес 1.12 кг 2.5 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 702 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~69%
Боковые рамки 7.1 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +100%
500 нит
G15 5520 (2022)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
G15 5520 (2022) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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