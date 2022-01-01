Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Батарея 57 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.12 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 5425 Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 1.54 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм Площадь 702 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79.6% Боковые рамки 7.1 мм 6.3 мм Цвета Черный Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 35.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2067:1 600:1 Цветовой охват sRGB 98.6% - Охват Adobe RGB 76.5% - Охват DCI-P3 74.6% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +100% 500 нит Inspiron 14 5425 250 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Время полной зарядки 2:08 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 1.6 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц Ядер 10 6 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 16 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon Vega 7 Техпроцесс 10 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +8% 1372 Inspiron 14 5425 1276 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +11% 5589 Inspiron 14 5425 5025

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс Inspiron 14 5425 +92% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.