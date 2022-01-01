Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 57 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.12 и 1.84 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (702 и 793 см2) Причины выбрать Dell Precision 5570 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 1.84 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм Площадь 702 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~89% Боковые рамки 7.1 мм 4.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 35.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2067:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 98.6% 100% Охват Adobe RGB 76.5% - Охват DCI-P3 74.6% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 10 500 нит Precision 5570 500 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:08 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Базовая частота 1.6 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц Ядер 10 12 Потоков 12 16 L3-кэш 12 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1372 Precision 5570 н/д Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X1 Carbon Gen 10 5589 Precision 5570 н/д

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс Precision 5570 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281 Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.