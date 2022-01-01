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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против HP ENVY 13

58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
51 из 100
HP ENVY 13
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
HP ENVY 13
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и HP ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.12 и 1.31 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (57 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (596 и 702 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 1.12 кг 1.31 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 306.5 x 194.5 x 17 мм
Площадь 702 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.8%
Боковые рамки 7.1 мм 6.1 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 43.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1839:1
Цветовой охват sRGB 100% 97.5%
Охват Adobe RGB - 67.5%
Охват DCI-P3 100% 66.4%
Время отклика - 47 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +25%
500 нит
ENVY 13
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 284 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 12 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
ENVY 13 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 80.7 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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