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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против HP Spectre x360 16

58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
63 из 100
HP Spectre x360 16
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
HP Spectre x360 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и HP Spectre x360 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.12 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (702 и 878 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (83 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 226 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
Spectre x360 16

Корпус

Вес 1.12 кг 2 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм
Площадь 702 см2 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~84.5%
Боковые рамки 7.1 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 100% 74%
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +25%
500 нит
Spectre x360 16
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
Spectre x360 16 +355%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 4.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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