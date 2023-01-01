Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Carbon Gen 10 или Victus 16 (2021 AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 против HP Victus 16 (2021 AMD)

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
VS
55 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
HP Victus 16 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.12 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (702 и 962 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 162 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 6528 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (70 и 57 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 1.12 кг 2.4 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 370 x 260 x 23.5 мм
Площадь 702 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~74.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Черный Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 35.4 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2067:1 1203:1
Цветовой охват sRGB 98.6% 100%
Охват Adobe RGB 76.5% 73.2%
Охват DCI-P3 74.6% 72.6%
Время отклика 35 мс 12 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +100%
500 нит
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:08 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 297 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1645 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 40 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD) +229%
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC245
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75 дБ 78 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. TUF Gaming F17 (2022) и Victus 16 (2021 AMD)
2. Victus 15 (2022 Intel) и Victus 16 (2021 AMD)
3. XPS 15 9520 (2022) и Victus 16 (2021 AMD)
4. ThinkPad X1 Nano Gen 2 и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
5. ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
6. Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
7. XPS 15 9520 (2022) и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
8. ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
9. MacBook Air (M2, 2022) и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
10. ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) и ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Victus 16 (2021 AMD) и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры