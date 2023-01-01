Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.12 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 1280 граммов меньше (1.12 и 2.4 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (702 и 962 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (702 и 962 см ) Имеет на 18% более четкий дисплей – 162 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 6528 баллов

На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 6528 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (70 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (70 и 57 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 2.4 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 370 x 260 x 23.5 мм Площадь 702 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~74.3% Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм Цвета Черный Белый, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 35.4 дБ 52 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2067:1 1203:1 Цветовой охват sRGB 98.6% 100% Охват Adobe RGB 76.5% 73.2% Охват DCI-P3 74.6% 72.6% Время отклика 35 мс 12 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +100% 500 нит Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:08 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов 500 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1645 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 40 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) +229% 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC245 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 75 дБ 78 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.