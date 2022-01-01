Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.12 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (702 и 944 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 631-861% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 42.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 57 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 2.5 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 702 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~78.7% Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB - 100% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 10 500 нит Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) 500 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 300 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Базовая частота 1.6 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц Ядер 10 16 Потоков 12 24 L3-кэш 12 МБ 25 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1536 Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +21% 1861 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X1 Carbon Gen 10 5310 Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +168% 14226

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 125 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 17.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 40 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +1148% 17.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 4 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 - Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.