Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.12 и 1.81 кг)

Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.12 и 1.81 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (702 и 912 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 460-627% больше FPS в играх На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15864 vs 6560 баллов

На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15864 vs 6560 баллов Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.12 кг 1.81 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 359.5 x 253.8 x 17.8 мм Площадь 702 см2 912 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.4% Боковые рамки 7.1 мм 7.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 35.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2067:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 98.6% 100% Охват Adobe RGB 76.5% - Охват DCI-P3 74.6% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 10 +67% 500 нит ThinkPad P1 Gen 5 300 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:08 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 80 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 780 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1290 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 13.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 40 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 10 1.41 терафлопс ThinkPad P1 Gen 5 +836% 13.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 75 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.