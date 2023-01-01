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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 против Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
VS
63 из 100
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 и Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.12 и 1.59 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9020 vs 7012 баллов
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (73 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 208 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
vs
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)

Корпус

Вес 1.12 кг 1.59 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 15.36 мм 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 702 см2 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.4%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 79%
Охват DCI-P3 - 79%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов 378 / 442 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 73 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1635 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
1.41 терафлопс
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) +375%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.7 дБ
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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