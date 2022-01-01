Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 Батарея 57 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (57 и 40 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell Vostro 13 5301 Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (624 и 695 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.06 кг Размеры 314.5 x 221 x 14.9 мм 306 x 204 x 14-15.9 мм Площадь 695 см2 624 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~78.1% Боковые рамки 6.5 мм 5.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 34.3 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% 95% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) +33% 400 нит Vostro 13 5301 300 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:53 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 332 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 1.41 терафлопс Vostro 13 5301 +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 80.3 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 5.5 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.