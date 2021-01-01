Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против Dell XPS 13 9305
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1809 vs 934 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (57 и 52 Вт*ч)
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (601 и 695 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.13 кг
|1.16 кг
|Ширина
|314.5 мм
|302 мм
|Высота
|221 мм
|199 мм
|Толщина
|14.9 мм
|15.8 мм
|Площадь
|695 см2
|601 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~81.1%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|3.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|34.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Время полной зарядки
|1:53 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|332 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9305 +4%
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
4084
2346
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
1809
934
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|80.3 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 5.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1