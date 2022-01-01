Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против HP Spectre x360 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
- Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.13 и 2 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (695 и 878 см2)
Причины выбрать HP Spectre x360 16
- Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (83 и 57 Вт*ч)
- На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 4933 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 226 против 162 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.13 кг
|2 кг
|Размеры
|314.5 x 221 x 14.9 мм
|358 x 245.3 x 19.9 мм
|Площадь
|695 см2
|878 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~84.5%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|34.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|74%
|Охват DCI-P3
|-
|74%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:53 ч.
|1:55 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|135 Вт
|Вес зарядного устройства
|332 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.9-3.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Spectre x360 16 +22%
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
Spectre x360 16 +17%
5076
Cinebench R23 (одноядерный)
Spectre x360 16 +21%
1591
Cinebench R23 (многоядерный)
Spectre x360 16 +28%
6305
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|40 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1223 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|40
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Spectre x360 16 +255%
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|80.3 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 5.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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