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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против Huawei MateBook X Pro 2021

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14
VS
62 из 100
Huawei MateBook X Pro 2021
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
Huawei MateBook X Pro 2021
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3000 x 2000
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) и Huawei MateBook X Pro 2021 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.13 и 1.33 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 259 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
vs
MateBook X Pro 2021

Корпус

Вес 1.13 кг 1.33 кг
Размеры 314.5 x 221 x 14.9 мм 304 x 217 x 14.6 мм
Площадь 695 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~87.2%
Боковые рамки 6.5 мм 5.1 мм
Цвета Черный Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.9 дюймов
Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3000 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 74%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:53 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 332 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
1.41 терафлопс
MateBook X Pro 2021
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 80.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 5.5 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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