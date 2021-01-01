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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против IdeaPad 5 15" (AMD)

58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14
VS
51 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 57 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) и IdeaPad 5 15" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.13 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (57 и 45 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (695 и 831 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 5048 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
vs
IdeaPad 5 15" (AMD)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.7 кг
Ширина 314.5 мм 356.7 мм
Высота 221 мм 233.1 мм
Толщина 14.9 мм 19.9 мм
Площадь 695 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~80.7%
Боковые рамки 6.5 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34.3 дБ 40.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 56%
Охват Adobe RGB - 38.7%
Охват DCI-P3 - 37.4%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:53 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки - Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 95 Вт
Вес зарядного устройства 332 грамма 364 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) +27%
1.41 терафлопс
IdeaPad 5 15" (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80.3 дБ 71.8 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 5.5 см 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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