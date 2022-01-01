Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) или IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

51 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14
VS
55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) и IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.13 и 1.38 кг)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7464 vs 4933 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
vs
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.38 кг
Размеры 314.5 x 221 x 14.9 мм 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм
Площадь 695 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~82.4%
Боковые рамки 6.5 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34.3 дБ 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1412:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
Охват Adobe RGB - 74.3%
Охват DCI-P3 - 72.2%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:53 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 332 грамма 376 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
1.41 терафлопс
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80.3 дБ 76.7 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 5.5 см 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 13 (M1, 2020) и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
2. XPS 15 9520 (2022) и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
3. XPS 13 9310 и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
4. ThinkPad T15 Gen 2 и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
5. ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
6. XPS 13 9310 и IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
7. Yoga Slim 7 14" (Intel) и IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
8. Latitude 3320 и IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) и ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры