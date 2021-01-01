Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) против L14 Gen 2 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
- Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.13 и 1.74 кг)
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (57 и 45 Вт*ч)
- На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 162 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (695 и 778 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.13 кг
|1.74 кг
|Размеры
|314.5 x 221 x 14.9 мм
|331 x 235 x 19.1 мм
|Площадь
|695 см2
|778 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~69.4%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|10.6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|34.3 дБ
|38 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Максимальная яркость
400 нит
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:53 ч.
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|332 грамма
|237 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
4550
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|80.3 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 5.5 см
|10.0 x 7.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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