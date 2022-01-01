Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) или Swift X SFX16-52G – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) против Acer Swift X SFX16-52G

62 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
VS
56 из 100
Acer Swift X SFX16-52G
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Acer Swift X SFX16-52G
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 1260P
Графика Intel Arc 3 A370M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) и Acer Swift X SFX16-52G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (90 и 52 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 8633 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (849 и 912 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
vs
Swift X SFX16-52G

Корпус

Вес 1.81 кг 1.75 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.7 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
Площадь 912 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~87.4%
Боковые рамки 7.4 мм 5.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 534 / 882 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Частота GPU 735 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1035 МГц 1550 МГц
FLOPS 5.3 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +53%
5.3 терафлопс
Swift X SFX16-52G
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 76.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
2. Dell XPS 15 9510 (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
4. Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Acer Swift X SFX16-52G
6. Acer Swift 3 (SF316-51) против Swift X SFX16-52G
7. Huawei MateBook 16 (2021) против Acer Swift X SFX16-52G
8. Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Acer Swift X SFX16-52G

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift X SFX16-52G и Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры