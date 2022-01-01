Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1200 Батарея 90 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.81 и 1.97 кг)

Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (90 и 41 Вт*ч)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 1.97 кг Размеры 359.5 x 253.8 x 17.7 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 912 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~82.6% Боковые рамки 7.4 мм 6.1 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 52.4 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +60% 400 нит Vostro 5625 250 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 534 / 882 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB TGP 35 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 735 МГц - Boost частота GPU 1035 МГц - FLOPS 5.3 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 896 Блоки текстурирования (TMUs) 80 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +88% 5.3 терафлопс Vostro 5625 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.