Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) или Elite Dragonfly G2 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) против HP Elite Dragonfly G2

63 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
VS
53 из 100
HP Elite Dragonfly G2
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
HP Elite Dragonfly G2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) и HP Elite Dragonfly G2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 292-398% больше FPS в играх
  • На 422% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12617 vs 2418 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 33.8 Вт*ч большей батареей (90 и 56.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Elite Dragonfly G2
  • Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (0.98 и 1.81 кг)
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (602 и 912 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
vs
Elite Dragonfly G2

Корпус

Вес 1.81 кг 0.98 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.7 мм 304 x 198 x 16 мм
Площадь 912 см2 602 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~81%
Боковые рамки 7.4 мм 4.8 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 52.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 534 / 882 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 24 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 735 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1035 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.3 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 384
Блоки текстурирования (TMUs) 80 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +531%
5.3 терафлопс
Elite Dragonfly G2
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
2. Dell XPS 15 9510 (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
4. Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
5. Apple Macbook Air (M1, 2020) против HP Elite Dragonfly G2
6. HP Spectre x360 13 (2021) против Elite Dragonfly G2
7. Apple MacBook Air (Intel, 2020) против HP Elite Dragonfly G2

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Elite Dragonfly G2 и Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры