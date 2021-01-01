Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) против HP EliteBook 850 G8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
- На 181% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5139 vs 1832 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 850 G8
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.69 и 1.81 кг)
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (839 и 912 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|1.69 кг
|Ширина
|359.5 мм
|359 мм
|Высота
|253.8 мм
|233.8 мм
|Толщина
|17.7 мм
|19.2 мм
|Площадь
|912 см2
|839 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~80%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|135 / 170 / 230 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
9404
4113
Cinebench R20 (одноядерный)
513
Cinebench R20 (многоядерный)
5139
1832
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
7.46 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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