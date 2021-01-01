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Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) против ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

72 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
VS
54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
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Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) и ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • На 424% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5139 vs 981 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.7 и 1.81 кг)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (839 и 912 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
vs
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.81 кг 1.7 кг
Ширина 359.5 мм 357 мм
Высота 253.8 мм 235 мм
Толщина 17.7 мм 18.9 мм
Площадь 912 см2 839 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~80%
Боковые рамки 7.4 мм 5.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1108:1
Цветовой охват sRGB 100% 60%
Охват Adobe RGB - 41.7%
Охват DCI-P3 - 40.6%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 355 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 24 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +164%
7.46 терафлопс
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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