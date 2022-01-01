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Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) против L15 Gen 2 (Intel)

62 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
VS
41 из 100
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) и L15 Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.81 и 1.99 кг)
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
vs
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.81 кг 1.99 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.7 мм 366.5 x 250 x 21 мм
Площадь 912 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~73.2%
Боковые рамки 7.4 мм 10.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 52.4 дБ 37.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 534 / 882 граммов 374 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 8 2
Потоков 16 2
L3-кэш 24 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735 МГц -
Boost частота GPU 1035 МГц -
FLOPS 5.3 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 896
Блоки текстурирования (TMUs) 80 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +88%
5.3 терафлопс
ThinkPad L15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 76.3 дБ 71.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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