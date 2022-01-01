Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Celeron 6305 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.81 и 1.99 кг)

Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 1.99 кг Размеры 359.5 x 253.8 x 17.7 мм 366.5 x 250 x 21 мм Площадь 912 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~73.2% Боковые рамки 7.4 мм 10.6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 52.4 дБ 37.8 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +82% 400 нит ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 45 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 534 / 882 граммов 374 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce MX450 2GB TGP 35 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 735 МГц - Boost частота GPU 1035 МГц - FLOPS 5.3 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 896 Блоки текстурирования (TMUs) 80 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +88% 5.3 терафлопс ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.3 дБ 71.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.