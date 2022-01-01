Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 82-112% больше FPS в играх
- На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16059 vs 8348 баллов
- Комплектуется на 31.8 Вт*ч большей батареей (90 и 58.2 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
- Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.4 и 1.88 кг)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (646 и 912 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.88 кг
|1.4 кг
|Размеры
|359.5 x 253.8 x 17.9 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|912 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~79.4%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1200:1
|1658:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.9%
|Охват DCI-P3
|-
|98.8%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 / 170 / 230 Вт
|67 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1861
Geekbench 5 (многоядерный)
11937
Cinebench R23 (одноядерный)
1740
Cinebench R23 (многоядерный)
16059
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1456 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
7.46 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|81.9 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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