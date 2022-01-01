Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 24-32% больше FPS в играх

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16434 vs 11431 баллов

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.6 и 1.88 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (691 и 912 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.88 кг 1.6 кг Размеры 359.5 x 253.8 x 17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 912 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~84.6% Боковые рамки 7.4 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика - 49 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Extreme Gen 5 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU ThinkPad X1 Extreme Gen 5 +43% 7.46 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.