Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 90 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 5570 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (793 и 912 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.88 кг 1.84 кг Размеры 359.5 x 253.8 x 17.9 мм 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм Площадь 912 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~89% Боковые рамки 7.4 мм 4.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (Non-Touch) 3840 x 2400 (Non-Touch) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Extreme Gen 5 300 нит Precision 5570 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU ThinkPad X1 Extreme Gen 5 +429% 7.46 терафлопс Precision 5570 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.