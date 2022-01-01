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Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 против T14 Gen 3 (Intel)

62 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
VS
53 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 и T14 Gen 3 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
  • На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16059 vs 5106 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 97-132% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 50.7 Вт*ч большей батареей (90 и 39.3 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.21 и 1.88 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (721 и 912 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Extreme Gen 5
vs
ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)

Корпус

Вес 1.88 кг 1.21 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.9 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Площадь 912 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~78.8%
Боковые рамки 7.4 мм 8.1 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 800:1
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 / 170 / 230 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1320 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
ThinkPad X1 Extreme Gen 5 +176%
7.46 терафлопс
ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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