Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 против T14 Gen 3 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5
- На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16059 vs 5106 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 97-132% больше FPS в играх
- Комплектуется на 50.7 Вт*ч большей батареей (90 и 39.3 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
- Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.21 и 1.88 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (721 и 912 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.88 кг
|1.21 кг
|Размеры
|359.5 x 253.8 x 17.9 мм
|317.7 x 226.9 x 17.9 мм
|Площадь
|912 см2
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~78.8%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|-
|Контрастность
|1200:1
|800:1
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 / 170 / 230 Вт
|45 / 65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14
|10
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
11937
Cinebench R23 (одноядерный)
1740
Cinebench R23 (многоядерный)
16059
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|-
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1320 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|16
Производительность GPU
7.46 терафлопс
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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