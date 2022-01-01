Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) 1920 x 1200 Батарея 49.6 Вт*ч - 40 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 Легче – весит на 300 граммов меньше (0.97 и 1.27 кг)

Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (49.6 и 40 Вт*ч)

Имеет на 21% более четкий дисплей – 196 против 162 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (610 и 668 см2) Причины выбрать Dell Latitude 9430 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.97 кг 1.27 кг Размеры 293.2 x 208.1 x 14.77 мм 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм Площадь 610 см2 668 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~85% Боковые рамки 6.6 мм 4.5 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость ThinkPad X1 Nano Gen 2 450 нит Latitude 9430 +11% 500 нит

Батарея Ёмкость 49.6 Вт*ч 40 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkPad X1 Nano Gen 2 1.41 терафлопс Latitude 9430 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 4.0 Dolby Atmos Да - Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.