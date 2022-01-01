Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 49.6 Вт*ч - 45 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (0.97 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4.6 Вт*ч большей батареей (49.6 и 45 Вт*ч)

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (610 и 706 см 2 )

) Имеет на 25% более четкий дисплей – 196 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.97 кг 1.4 кг Размеры 293.2 x 208.1 x 14.77 мм 324 x 218 x 17.9 мм Площадь 610 см2 706 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~76.5% Боковые рамки 6.6 мм 7.1 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.9 дБ 38.6 дБ

Дисплей 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1269:1 805:1 Цветовой охват sRGB 96.1% 62.9% Охват Adobe RGB 68.3% 43.6% Охват DCI-P3 66.2% 42.2% Время отклика 34 мс 24 мс Максимальная яркость ThinkPad X1 Nano Gen 2 +50% 450 нит ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 49.6 Вт*ч 45 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 248 граммов 186 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU ThinkPad X1 Nano Gen 2 1.41 терафлопс ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 86.6 дБ 67.7 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.