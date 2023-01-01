Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (0.97 и 1.12 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (0.97 и 1.12 кг) На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9006 vs 7012 баллов

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9006 vs 7012 баллов Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (610 и 702 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (610 и 702 см ) Имеет на 21% более четкий дисплей – 196 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 21% более четкий дисплей – 196 против 162 точек на дюйм (PPI) На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (57 и 49.6 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.97 кг 1.12 кг Размеры 293.2 x 208.1 x 14.77 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм Площадь 610 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.9% Боковые рамки 6.6 мм 7.1 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.9 дБ -

Дисплей 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1269:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 96.1% 100% Охват Adobe RGB 68.3% - Охват DCI-P3 66.2% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость ThinkPad X1 Nano Gen 2 +13% 450 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 11 400 нит

Батарея Ёмкость 49.6 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 248 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkPad X1 Nano Gen 2 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 11 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x0.8W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 86.6 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.