Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 против Huawei MateBook 14 2023
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (0.96 и 1.49 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (610 и 688 см2)
Причины выбрать Huawei MateBook 14 2023
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (56 и 49.5 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.96 кг
|1.49 кг
|Размеры
|293.3 x 208.1 x 14.8 мм
|307.5 x 223.8 x 15.9 мм
|Площадь
|610 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~84.8%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|Top: Углеродное волокно
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|45 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|196 точек на дюйм
|185 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2160 x 1350 пикселей
|2160 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|-
Площадь экрана
MateBook 14 2023
14″ (3:2 ratio) = 90.5 in2
ThinkPad X1 Nano Gen 3
13″ (16:10 ratio) = 76 in2
~19% more screen space
|Контрастность
|1000:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|198 / 250 граммов
|180 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14 2023 +4%
1644
Geekbench 5 (многоядерный)
MateBook 14 2023 +4%
9464
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14 2023 +5%
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
MateBook 14 2023 +5%
10437
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|4
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1.5 мм
|Размер
|11.0 x 5.6 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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