Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) - 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 Легче – весит на 270 граммов меньше (0.96 и 1.23 кг)

Легче – весит на 270 граммов меньше (0.96 и 1.23 кг) На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9970 vs 8789 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9970 vs 8789 баллов На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит Имеет на 15% более четкий дисплей – 196 против 170 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (56 и 49.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.96 кг 1.23 кг Размеры 293.3 x 208.1 x 14.8 мм 297 x 211 x 14.9 мм Площадь 610 см2 627 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~81.8% Боковые рамки 6.7 мм 5.3 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Углеродное волокно

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 36.9 дБ -

Дисплей 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 196 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ThinkPad X1 Nano Gen 3 13″ (16:10 ratio) = 76 in2 ~ 4% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 69.7% - Охват DCI-P3 68.5% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость ThinkPad X1 Nano Gen 3 +50% 450 нит ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 49.5 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 198 / 276 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkPad X1 Nano Gen 3 1.41 терафлопс ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306-CG Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость ~85.2 дБ - Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм - Тачпад Размер 11.0 x 5.6 см 10.5 x 6.3 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.