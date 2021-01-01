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Lenovo ThinkPad X1 Nano против ASUS ZenBook 14 UM425

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
VS
60 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
Lenovo ThinkPad X1 Nano
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Nano и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 196 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (608 и 670 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Существенно легче – весит на 905780 граммов меньше (1.22 и 907 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (67 и 48 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Nano
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 907 кг 1.22 кг
Ширина 292.8 мм 319 мм
Высота 207.7 мм 210 мм
Толщина 13.8-17.2 мм 15.8 мм
Площадь 608 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~80.6%
Боковые рамки 6.4 мм 4.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1700:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 70.4% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Nano +13%
450 нит
ZenBook 14 UM425
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс
ZenBook 14 UM425 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 86.4 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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