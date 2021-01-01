Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Nano или Inspiron 13 7306 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Nano против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
VS
49 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Nano и Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 196 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 905730 граммов меньше (1.27 и 907 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (53 и 48 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Nano
vs
Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Корпус

Вес 907 кг 1.27 кг
Ширина 292.8 мм 305.19 мм
Высота 207.7 мм 206.4 мм
Толщина 13.8-17.2 мм 15.9-16.7 мм
Площадь 608 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~77.4%
Боковые рамки 6.4 мм 5.4 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1700:1 800:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 70.4% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Nano +50%
450 нит
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 86.4 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Lenovo ThinkPad X1 Nano
2. Dell XPS 13 9310 против Lenovo ThinkPad X1 Nano
3. Apple MacBook Air (Intel, 2020) против Lenovo ThinkPad X1 Nano
4. Dell XPS 13 9310 против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
5. HP Spectre x360 13 (2021) против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
6. Dell Inspiron 14 7400 против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
7. Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) и Lenovo ThinkPad X1 Nano – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры