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Lenovo ThinkPad X1 Nano против T14s Gen 2 (AMD)

60 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
VS
60 из 100
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Nano и T14s Gen 2 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (608 и 734 см2)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 196 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 905720 граммов меньше (1.28 и 907 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (57 и 48 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Nano
vs
ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)

Корпус

Вес 907 кг 1.28 кг
Ширина 292.8 мм 327.5 мм
Высота 207.7 мм 224 мм
Толщина 13.8-17.2 мм 16.4 мм
Площадь 608 см2 734 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~73.6%
Боковые рамки 6.4 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1700:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 70.4% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Nano +13%
450 нит
ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:15 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс
ThinkPad T14s Gen 2 (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 86.4 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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