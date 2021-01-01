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Lenovo ThinkPad X1 Nano против X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Nano и X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 196 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (608 и 695 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
  • Существенно легче – весит на 905870 граммов меньше (1.13 и 907 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (57 и 48 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Nano
vs
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)

Корпус

Вес 907 кг 1.13 кг
Ширина 292.8 мм 314.5 мм
Высота 207.7 мм 221 мм
Толщина 13.8-17.2 мм 14.9 мм
Площадь 608 см2 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~81.8%
Боковые рамки 6.4 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 37.5 дБ 34.3 дБ

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 196 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2160 x 1350 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1700:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 70.4% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:53 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева -
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 323 грамма 332 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 86.4 дБ 80.3 дБ
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см 11.5 x 5.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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