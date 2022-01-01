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Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga против Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)

51 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
VS
59 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.15 и 1.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 212% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9511 vs 3044 баллов
  • Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (63 и 44.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 243 против 201 точек на дюйм (PPI)
  • На 22% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Titanium Yoga
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)

Корпус

Вес 1.15 кг 1.4 кг
Размеры 297.5 x 232.2 x 11.5 мм 311.2 x 222.5 x 15.9 мм
Площадь 691 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82.1%
Боковые рамки 6.1 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 35.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 94.9% -
Охват Adobe RGB 61.1% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
ThinkPad X1 Titanium Yoga +27%
1.41 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3286 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.8 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 9.0 x 6.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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