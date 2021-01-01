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Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga против Dell Inspiron 14 5415

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
VS
47 из 100
Dell Inspiron 14 5415
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
Dell Inspiron 14 5415
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 44.5 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga и Dell Inspiron 14 5415 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.15 и 1.62 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • На 80% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 250 нит
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Titanium Yoga
vs
Inspiron 14 5415

Корпус

Вес 1.15 кг 1.62 кг
Ширина 297.5 мм 321.2 мм
Высота 232.2 мм 212.8 мм
Толщина 11.5 мм 17.9 мм
Площадь 691 см2 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~79%
Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 500:1
Цветовой охват sRGB 94.9% -
Охват Adobe RGB 61.1% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Titanium Yoga +80%
450 нит
Inspiron 14 5415
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ThinkPad X1 Titanium Yoga +27%
1.41 терафлопс
Inspiron 14 5415
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3286 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 77.8 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 9.0 x 6.5 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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