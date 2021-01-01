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Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga против HP Pavilion Aero 13

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
VS
54 из 100
HP Pavilion Aero 13
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
HP Pavilion Aero 13
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga и HP Pavilion Aero 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (0.95 и 1.15 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (623 и 691 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Titanium Yoga
vs
Pavilion Aero 13

Корпус

Вес 1.15 кг 0.95 кг
Размеры 297.5 x 232.2 x 11.5 мм 298 x 209 x 17 мм
Площадь 691 см2 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82.3%
Боковые рамки 6.1 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35.8 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1316:1
Цветовой охват sRGB 94.9% 99.8%
Охват Adobe RGB 61.1% 74.8%
Охват DCI-P3 - 73.4%
Время отклика - 37 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Titanium Yoga +13%
450 нит
Pavilion Aero 13
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма 312 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
ThinkPad X1 Titanium Yoga +27%
1.41 терафлопс
Pavilion Aero 13
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3286 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.8 дБ 76.5 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм -
Тачпад
Размер 9.0 x 6.5 см 11.0 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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