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Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga против X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
VS
69 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga и X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.15 и 1.81 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (691 и 912 см2)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 45.5 Вт*ч большей батареей (90 и 44.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Titanium Yoga
vs
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

Корпус

Вес 1.15 кг 1.81 кг
Ширина 297.5 мм 359.5 мм
Высота 232.2 мм 253.8 мм
Толщина 11.5 мм 17.7 мм
Площадь 691 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~81.4%
Боковые рамки 6.1 мм 7.4 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 35.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 94.9% 100%
Охват Adobe RGB 61.1% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Titanium Yoga
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3286 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.8 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 9.0 x 6.5 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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