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Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga против X1 Nano

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga и X1 Nano от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga
  • Существенно легче – весит на 905850 граммов меньше (1.15 и 907 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (608 и 691 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Titanium Yoga
vs
ThinkPad X1 Nano

Корпус

Вес 1.15 кг 907 кг
Ширина 297.5 мм 292.8 мм
Высота 232.2 мм 207.7 мм
Толщина 11.5 мм 13.8-17.2 мм
Площадь 691 см2 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~80.6%
Боковые рамки 6.1 мм 6.4 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35.8 дБ 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1700:1
Цветовой охват sRGB 94.9% 99.9%
Охват Adobe RGB 61.1% 65.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Titanium Yoga
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3286 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.8 дБ 86.4 дБ
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 9.0 x 6.5 см 10.0 x 5.6 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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